Via Crucis in Piazza San Pietro deserta: col Papa mondo delle carceri ed eroi degli ospedali

Tra le tante immagini circolate, quelle di Roma, e nello specifico di Piazza San Pietro, totalmente deserta, sono fotografie che rimarranno nella memoria di tutti noi. Dopo la benedizione Urbi et Orbi del 27 marzo 2020, Papa Francesco torna a colpire l'immaginario collettivo con la Via Crucis di questa sera, condotta ancora una volta senza la partecipazione dei fedeli. Ad accompagnarlo nel portare la croce, come riporta Vatican News: Michele, un ex detenuto del “Due Palazzi” oggi piccolo imprenditore, il direttore della casa circondariale padovana Claudio Mazzeo, il vicecommissario della Polizia Penitenziaria Maria Grazia Grassi, un agente della stessa polizia, Tatiana Mario e don Marco Pozza. Dopo di loro, alcuni medici e infermieri del Fondo assistenza sanitaria del Vaticano, che in Italia sono in prima linea nel servizio agli ammalati colpiti dal virus.. Ecco alcuni momenti della celebrazione, ripresi dal sistema di informazione della Santa Sede.

#10aprile Alle 21.00 la #ViaCrucis #PapaFrancesco sul Golgota con il mondo delle carceri e gli “eroi” degli ospedali: porteranno la croce anche due medici del #PoliclinicoGemelli impegnati nella lotta contro il #COVID19 https://t.co/ae5AxU9CqX pic.twitter.com/3pvPn4W2J1 — Vatican News (@vaticannews_it) April 10, 2020

#10aprile, #viacrucis III stazione Gesù cade per la prima volta. Meditazione di una persona detenuta: "Non pensare che al mondo esistesse la bontà è stata la mia

prima caduta. La seconda, l’omicidio, è stata quasi una conseguenza: ero già morto dentro" pic.twitter.com/eMls4UCD7w — Vatican News (@vaticannews_it) April 10, 2020

#10aprile, #viacrucis. IV stazione Gesù incontra la Madre. Meditazione della mamma di una persona detenuta: "Avverto la vicinanza della Madonna: mi aiuta a non farmi schiacciare dalla disperazione, a sopportare le cattiverie. Ho affidato a lei mio figlio" pic.twitter.com/Ii2Lg64Cfx — Vatican News (@vaticannews_it) April 10, 2020

#10aprile, #ViaCrucis V stazione Gesù viene aiutato dal Cireneo. Meditazione di una persona detenuta: "Sto invecchiando in carcere: sogno di tornare un giorno a fidarmi dell’uomo. Di diventare un cireneo della gioia per qualcuno" pic.twitter.com/LIgJcOFzLe — Vatican News (@vaticannews_it) April 10, 2020