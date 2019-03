Viareggio Cup: risultati degli ottavi e il programma dei quarti

Venerdi' si torna in campo per giocare i quarti di finale della 71esima edizione delle Viareggio Cup. Ecco le partite in programma i risultati e marcatori degli ottavi di finale:

Le partite in programma:

GRUPPO A:

INTER-BRUGES

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 14) (Sintetico)

BOLOGNA-BRAGA

Altopascio (LU) / Stadio Comunale (ore 15) (Sintetico)

GRUPPO B:

GENOA-BEREKUM CHELSEA

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 16.30) (Sintetico)

FIORENTINA-PARMA

Carrara (MS) / Stadio “dei Marmi” (ore 15) (Sintetico)

risultati degli ottavi di finale:

ATHLETICO PARANAENSE-BEREKUM CHELSEA 7-8 d.c.r. (1-1 d.t.r.)

Reti: 16' pt. Attuquaye (B); 8' st. David (A).

RAPPRESENTATIVA SERIE D-INTER 0-2

Reti: 15' pt. Nolan (I); 47' st. Vergani rig. (I).

PARMA-FK RFS 6-4 d.c.r. (2-2 d.t.r.)

Reti: 2' st. Troninkovs (F), 5' Troninkovs (F), 21' Camara (P), 29' Pelle (P).

BRAGA-SASSUOLO 5-3 d.c.r. (1-1 d.t.r.)

Reti: 4' pt. Oliveira (B); 32' st. Mattioli rig. (S).

MILAN-BRUGES 4-6 d.c.r. (2-2 d.t.r.)

Reti: 15' st. Pecorino (M), 22' Haidara (M), 31' Voet (B), 45' De Wolf rig. (B).

GENOA-EMPOLI 1-0

Rete: 22' st. Ventola (G).

BOLOGNA-DUKLA PRAGA 2-0

Reti: 10' st. Stanzani (B), 24' Cossalter (B).

FIORENTINA-TORINO 4-2

Reti: 12' pt. Montiel (F), 17' Longo (F), 19' Ferrarini (F), 31' Onisa (T), 37' Rauti (T); 1' st. Longo (F).