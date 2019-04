VIDEO - Alle 21 la sfida con l'Arsenal: l'arrivo del Napoli all'Emirates

E' arrivato intorno alle 19.15 il Napoli all'Emirates Stadium per la sfida contro l'Arsenal, andata dei quarti di finale di Europa League. Diverse decine di tifosi partenopei presenti fuori l'impianto hanno atteso l'autobus con all'interno la squadra partenopea che questa sera scenderà in campo con Mertens e Insigne in attacco ( qui le formazioni ufficiali ). Ecco il video.