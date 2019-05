© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino per la gara tra Juventus e Atalanta, ma anche per la festa Scudetto dei bianconeri. Nell'impianto juventino sono presenti anche ex calciatori della Vecchia Signora, per celebrare l'ottavo tricolore di fila ma anche l'addio al calcio di Andrea Barzagli. Ovazione per il difensore al momento dell'ingresso in campo, da parte dei compagni di squadra e dell'intero stadio.

Presenti Gianluigi Buffon e Fernando Llorente: cori per il portiere ora al PSG da parte della Curva Sud, mentre l'attaccante del Tottenham è stato protagonista di un video sul profilo Twitter della Juve.