Vierchowod sugli stipendi: "Mossa giusta della Juve. I calciatori si sacrifichino"

Pietro Vierchowod, allenatore ed ex storico difensore della nostra Serie A, ha parlato nel giorno del proprio 61° compleanno ripartendo dalla sua Bergamo: "Fa male sentire i numeri dei contagi e dei morti - ha dichiarato a Libero - ma non serve prendersela col calcio parlando di Atalanta-Valencia: il virus circolava già prima". Poi parlando della possibile ripresa: "Se per una volta i calciatori dovessero lavorare a giugno non sarebbe la fine del mondo. I club possono fare il buon esempio anche con gli sconti per i biglietti, il pubblico compenserà le perdite". Infine sul taglio degli stipendi: "E' giusto, in giorni in cui tutti i lavoratori non sanno se avranno lo stipendio, che facciano un sacrificio. La Juventus ha fatto una mossa giusta e i giocatori sono stati bravi ad accettare".