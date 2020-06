Vieri: "Col Milan non ho visto bene la Juve. Così non segna mai, anche con CR7"

In diretta Instagram, dove commenterà la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juve, in compagnia di Adani, Christian Vieri dice la sua sullo stato di forma delle squadre italiane alla ripresa: “L’Inter e l’Atalanta, per come lavorano, le vedo meglio. La panchina lunga magari farà la differenza in favore della Juve, però con il Milan non l’ho vista bene. Lenti: così, anche se Cristiano Ronaldo è in forma, non fai mai gol. Capisco la situazione, non potremo vedere squadre brillanti secondo me”.