© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di TMW Radio, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex bianconero Beniamino Vignola: “De Ligt? Ha scaldato un po’ l’ambiente. È un giocatore che sarebbe fondamentale per il reparto difensivo. Credo che sia in cima alla lista dei difensori che un allenatore potrebbe volere per rinforzare la rosa. È giovane, ma gioca in una squadra che applica un calcio moderno e che ha avuto grande esperienze internazionali. Penso potrebbe essere pronto per un palcoscenico come quello della Juventus. Arriva in una squadra con dei difensori esperti che possono aiutarlo a inserirsi. Magari in qualche partita potrebbero giocare a tre De Ligt, Chiellini e Bonucci. Bisogna vedere cosa succederà con Cancelo e Alex Sandro, quindi potrebbe essere un’idea. Sarebbe comunque una difesa straordinaria con delle caratteristiche insuperabili. Sicuramente la Juventus dovrà fare qualche cessione se arriveranno gli acquisti di cui si sta parlando. Credo che quest’anno vedremo parecchie uscite importanti. Si gioca in undici, ci sono degli equilibri, quindi qualcuno partirà”.