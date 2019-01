Violenza negli stadi, lunedì riunione allargata con Salvini e i tifosi

Di seguito il comunicato che annuncia la decisione del ministro dell'Interno Matteo Salvini di incontrare i vertici del panorama calcistico italiano e i rappresentanti delle tifoserie organizzate dei club professionistici. La riunione allargata avrà come tema principale quello della violenza negli stadi e si terrà a Roma lunedì 7 gennaio:

"Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, d’intesa con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ha convocato, per il giorno 7 gennaio, alle ore 16.00 presso la Scuola Superiore di Polizia, una riunione allargata dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive per una approfondita disamina del tema della violenza all’interno e all’esterno degli stadi.

Alla riunione parteciperanno, oltre ai componenti dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, il Sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni, il Capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia Franco Gabrielli, i massimi rappresentanti del C.O.N.I., della Federazione Italia Giuoco Calcio, della Lega Serie A, della Lega Serie B, della Lega Pro – Lega Italiana Calcio Professionistico, della Lega Nazionale Dilettanti, nonchè i Presidenti delle Associazioni Italiane Calciatori, Arbitri, Allenatori di Calcio, i Presidenti della Federazione Italiana Editori Giornali e dell’ Ordine dei Giornalisti.

Spetterà alla FIGC verificare la possibilità di designare, ai fini della partecipazione all’incontro, uno o più rappresentanti delle tifoserie organizzate dei Club Professionisti, secondo quanto previsto dal decreto del ministro dell’Interno, 1° dicembre 2005, istitutivo dell’Osservatorio.

Al termine dell’incontro si terrà una conferenza stampa.

I giornalisti e i foto cineoperatori che intendono partecipare dovranno inviare, entro le ore 13.00 di sabato 5 gennaio, una richiesta di accredito su carta intestata all’Ufficio Stampa e Comunicazione del Ministero dell’Interno, via posta elettronica all’indirizzo segreteriaufficiostampa@interno.it, indicando il nominativo, il luogo, la data di nascita e gli estremi di un documento di riconoscimento.

I suddetti dovranno presentarsi entro le ore 15.30, di lunedì 7 gennaio, presso la Scuola Superiore di Polizia, ingresso viale del Vignola, 60 – Roma.

Prima dell’inizio della riunione sarà possibile effettuare un giro di tavolo da parte dei fotocineoperatori".