Continua ad essere calda la situazione di Mauro Icardi all'Inter. Tra i nomi in uscita, Maurito non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro. A rafforzare la possibilità di una permanenza nella Milano nerazzurra - o almeno, della scelta dell'argentino di voler convincere Antonio Conte - ci pensa Wanda Nara. Con un post su Instagram infatti, la moglie dell'ex capitano pubblica un messaggio sibillino. "Dopo tutto, le anime gemelle finiscono sempre insieme", parole accompagnate da una coppia di cuori, uno nero e uno azzurro, chiaro riferimento ai colori sociali dell'Inter.