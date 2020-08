Wenger: "PSG e Manchester City favoriti in Champions. Sorprese? Occhio all'Atalanta"

Arsène Wenger, ex manager dell'Arsenal, ha parlato della Champions League che ricomincerà tra qualche giorno, individuando due squadre favorite perla vittoria finale: "Per me PSG e Manchester City hanno maggiore potenziale. Credo che i parigini siano meno forti di 3-4 anni fa, ma all'epoca la concorrenza era più forte. La qualità è però sempre alta e loro sono tra i migliori in Europa. Perché finora non ha vinto? Il Real ha dovuto aspettare 12 anni, poi ha vinto 4 volte".

Atalanta e Atletico sorprese - L'alsaziano ha poi parlato anche delle possibili rivelazioni: "Quando giochi contro l'Atalanta o l'Atletico Madrid, tutto può succedere. Sono imprevedibili".