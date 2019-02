© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La prima cosa da dire è che giocano bene. E soprattutto amano tenere il pallone e pressare alto gli avversari". Silvan Widmer, ex terzino dell'Udinese, oggi al Basilea, presenta a Il Mattino lo Zurigo, prossimo avversario del Napoli in Europa League: "Mi sembra chiaro che il Napoli sia favorito sulla carta. Ma non deve sottovalutare la partita, se li lasci giocare ne sanno approfittare".