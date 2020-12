Xavi: "Il mio sogno vincere col Barcellona. Il Pallone d'Oro? C'era Messi, il più grande di tutti"

Intervistato da France Football, Xavi ha parlato del Pallone d'Oro, unico trofeo che manca in bacheca all'ex centrocampista del Barcellona: "Me lo hanno chiesto tante volte! Quando ho iniziato a giocare a calcio, non è mai stato un mio obiettivo. Da bambino, da adolescente, non è mai stata una mia idea. Tante volte ho immaginato di giocare nel Barcellona, vincere come professionista, giocare nella Liga o portare a casa tutti i titoli possibili. Ho vinto quattro Champions League, otto campionati, un Mondiale, due Europei…Il Pallone d'Oro è diverso. E' stato già eccezionale essere più volte sul podio. E' stato impensabile. E poi, c'era anche il più grande giocatore della storia, Lionel Messi. Merita".