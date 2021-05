Xavi è appena arrivato a Barcellona: "Non so nulla del Barça, sono qui per le vacanze"

Xavi è appena arrivato a Barcellona. Proprio nel giorno in cui si susseguono i rumors sul suo possibile approdo alla guida dei blaugrana per il dopo-Koeman, l'attuale allenatore dell'Al Sadd è sbarcato in città per trascorrere le vacanze. O almeno, è stata questa la motivazione addotta da Xavi quando è stato intercettato dai numerosi cronisti presenti all'aeroporto. "Sto bene, vengo con la mia famiglia. Sono qui per la vacanze. Non so nulla del Barcellona, davvero. Tante valigie? Sono qui per le vacanze", le sue dichiarazioni.

Guarda il video in calce con l'arrivo di Xavi a Barcellona realizzato dal programma El Chiringuito de Jugones: