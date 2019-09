Youth League, la Juve trionfa 4-0. Zauli: "Bravi sotto tutti gli aspetti"

Fonte: inviato a Torino

C’è ben altro dietro quelle quattro reti messe a segno dalla Juventus Primavera sul campo dell’Atletico Madrid, all’esordio stagionale in Youth League. Il risultato, ampiamente meritato, è frutto della continuità del lavoro svolto dal club da tempi non sospetti. Buona parte degli elementi scesi in campo, infatti, sono classe 2002, appena usciti dal campionato Under 17 per misurarsi in una dimensione completamente diverse.

La Juve, avendo a disposizione la Seconda Squadra Under 23, riesce però a lanciare e responsabilizzare prima i suoi giovani facendoli giocare sotto età. Da quì, banalmente, la decisione di rinunciare al neo campionato Under 18 (riservato quest’anno proprio ai classe 2002) e il motivo principale di una grande soddisfazione in seno alla società dopo il 4-0 ottenuto grazie alle reti di Fagioli, Ahamada e Moreno (doppietta).

“Loro avevano più esperienza di noi, ma siamo stati bravissimi sotto tutti gli aspetti - il commento di mister Zauli -. Siamo partiti bene, ho trovato da subito qualità e disponibilità e di questo sono contento perché la squadra si è messa nelle condizioni di voler far bene. Il mio compito è fare tante prestazioni come quella di oggi, dove abbiamo rischiato fondamentalmente poco e fatto tanti gol. Mi piace creare la superiorità in tutte le zone del campo e dare meno punti di riferimento agli altri e muoverci quasi senza ruolo, uscendo sempre triangolando per poi attaccare la profondità. Io cerco di far ragionare i ragazzi sempre da squadra e sono contento di questi risultati così comprendono che questa è la strada giusta per ottenere soddisfazioni”.