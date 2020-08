Zaccheroni: "Europa League, l'Inter può arrivare in fondo. Manca la ciliegina Eriksen"

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, in onda su Rai Due, l’allenatore Alberto Zaccheroni ha parlato anche dell’Inter e delle ambizioni relative all’Europa League: “Io credo che l’Inter abbia tutte le caratteristiche per arrivare in fondo, ha una squadra più fisica delle altre, ha un condottiero che sa gestire la situazione, Manca la ciliegina Eriksen che non si è ancora integrato e il Sensi delle prime uscite, ma se si risolvono questi dettagli secondo me può farcela ad arrivare fino in fondo”.