Zaccheroni: "I tecnici non si discutono. Giampaolo non legga i giornali"

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex tecnico del Milan, Alberto Zaccheroni, ha parlato del momento dei rossoneri e di Giampaolo: "Gli allenatori non si discutono. Si cambiano. Una società non deve mai discutere pubblicamente il suo allenatore, altrimenti significa decretarne la morte. I giocatori non lo seguirebbero più. Finché resta deve essere trattato come il migliore del mondo, altrimenti tanto vale avvicendarlo subito.

In particolare, sul tecnico rossonero Zaccheroni sottolinea: "Secondo me Giampaolo è bravo, ma gli andrebbe concesso del tempo. Appartiene a quella tipologia di allenatori, come Arrigo, che puntano sul collettivo e non sulle individualità. Poi, se non hai grandi talenti in squadra è ancora più complesso. Giampaolo non dovrebbe leggere i giornali e accendere la tv. Gli consiglio di chiudersi a Milanello e di lavorare sulle prestazioni. Le pressioni dei media e dei tifosi sono enormi: da vedere se la società avrà la forza di andare controcorrente".