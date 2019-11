© foto di Alberto Fornasari

Intervenuto a Radio Rai, Alberto Zaccheroni ha detto la sua sulla crisi offensiva del Milan e un Piatek irriconoscibile ormai da mesi: "Pioli non ha alternative a Piatek anche perché Leao non è un cecchino. Quindi insistere sul polacco che è stato devastante dal momento in cui riceveva palle dalle fasce e non in verticale. Quindi bisogna dare più ampiezza al gioco e con Conti ed Hernandez che sulle fasce ci sanno andare questo è possibile".