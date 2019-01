Zambrotta sicuro: "Il Milan può lottare per la Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Zambrotta, intervistato da Sky ha parlato anche della stagione del Milan: "Gattuso ha bisogno di tempo per lavorare, non dimentichiamo che nonostante i tantissimi infortunati il club rossonero è vicino alla zona Champions. Il mercato può aiutare, il Milan avrà tutte le possibilità per lottare per la zona Champions League".