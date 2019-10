Zazzaroni (Cds) sulle polemiche arbitrali: "Gli episodi dubbi vanno rivisti"

© foto di Lorenzo Marucci

Polemiche arbitrali di nuovo protagoniste in Serie A. Un tema che anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, affronta nel fondo di prima pagina: "Qualcosa contro cui non si può lottare. Come contro (o per) gli arbitri. I quali ripetono spesso che il regolamento parla chiaro. Poi però intervengono le spiegazioni e le indicazioni del designatore, le interpretazioni, le eccezioni, le troppe contraddizioni. Anche Nicchi, the president, ripete spesso una cosa, e cioè che il regolamento bisogna conoscerlo mentre molti commentatori e tanti tifosi ne ignorano il contenuto, gli aggiornamenti e, aggiungo io, le astuzie di chi legifera: «L’importante è propagare la confusione, non eliminarla», disse Salvador Dalí, ispiratore involontario dei membri dell’Ifab.

Da sufficientemente insoddisfatto degli arbitri - alle nuove generazioni riconosco tuttavia una crescita sul piano della “moralità” - segnalo di nuovo (visto che da giorni ne scrive Barbano) le domande che milioni di appassionati e la maggior parte dei critici continuano a porsi: perché un arbitro ricorre al Var e l’altro, trovandosi a dover giudicare un episodio identico, no? Perché di fronte a casi assai controversi quali, ad esempio, quelli di Napoli e Udine, i comportamenti dei direttori di gara aumentano le perplessità invece di eliminarle?

Faccio presente alla classe arbitrale che in Italia - secondo il Censis - ci sono oltre 43 milioni di televisioni e 8 milioni di tablet: si rende necessaria una collaborazione più convinta tra chi giudica dal campo e chi dal video. In altre parole: c’è un episodio molto dubbio, lo si va a rivedere. Nessuna minaccia all’autonomia degli arbitri: chiarezza, giustizia".