Zazzaroni (CdS): "In Champions un altro Napoli. Non gli si può rimproverare nulla"

Consueto editoriale del direttore Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport di quest'oggi. "In Champions un altro Napoli", il titolo in riferimento al pareggio del San Paolo contro il Barcellona: "Non abbiamo rivisto (qualcosa di) Maradona, né visto il vero Messi: l’interpretazione da fuoriclasse l’ha fornita Mertens che nella serata di gala si è ricavato uno spazio sempre più significativo nella storia del club raggiungendo Hamsik a quota centoventuno gol. A questo Napoli ancora imbattuto in Champions e capace di ribellarsi a un destino già scritto non si può rimproverare nulla. Nessuna invenzione, nessuna rassegnazione, tanta preparazione, la necessaria applicazione, difesa e contropiede, due linee strette, di cinque e di quattro, e il solo Mertens a garantire una parvenza di verticalità. Ogni tecnico reinventa la partita all’italiana a modo suo: Gattuso ha avvolto il Barcellona con una partitura sapientemente minimale. In Champions è un altro Napoli, un’altra storia: Liverpool, Red Bull, Barcellona. In Champions il Napoli ritrova la testa e non è solo una questione di motivazioni o di differenti interpretazioni: il campionato lo obbliga a farla, la partita, più che a subirla; l’Europa pretende cose diverse".