© foto di Lorenzo Marucci

Il ritorno a sorpresa di Sinisa Mihajlovic per la prima del suo Bologna a Verona contro l'Hellas ha colpito tutti. Dalle colonne del Corriere dello Sport arriva, in merito, il fondo del direttore Ivan Zazzaroni: "Il cappellino scuro, via la mascherina, ecco gli occhi di Mihajlovic, tutto il suo carico di coraggio e speranze. Sinisa, innanzitutto; Sinisa che dopo sei settimane di cure in semi-isolamento ha sorprendentemente lasciato la stanza del reparto oncologico del Sant’Orsola per raggiungere Verona. Mantenuta la promessa che a metà luglio aveva fatto alla squadra: voleva, doveva esserci. La panchina come supplemento di terapia, tra forza e imprudenza. Negli ultimi giorni non si teneva più, il leone voleva ritrovare la foresta".