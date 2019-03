© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Filotto, come a biliardo, l'ottavo Scudetto di fila la Juve ce l'ha già". E' l'attacco del commento di Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport. "Filotto al termine della settimana più scabrosa per Allegri che, secondo fonti autorevoli, avrebbe addirittura e incredibilmente minacciato le dimissioni. Non a caso venerdì Andrea Agnelli ha annullato tutti gli impegni extra Juve per incontrare il tecnico e aggiustare almeno temporaneamente le cose".