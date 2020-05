Zekhnini nicchia sul futuro alla Fiorentina: "Vedremo. Amrabat? So che sta facendo bene"

L'attaccante del Twente, ma di proprietà della Fiorentina, Rafik Zekhnini ha parlato ai taccuini di FirenzeViola.it del suo futuro, in particolare della possibilità di giocare con Amrabat: "Sono sincero, non lo conosco. So che in Serie A sta facendo bene e che la Fiorentina ha investito molti soldi su di lui nel mercato di gennaio. E' sempre bello giocare al fianco di grandi giocatori, se poi sono marocchini è un incentivo in più. Quindi, perché no? La prossima stagione potrei affermarmi in viola? Vedremo, sinceramente faccio fatica a parlare della prossima annata vedendo come sta andando il resto del mondo. Tutto è ancora poco chiaro. La situazione, in Italia e non solo, mi sembra davvero un grande punto di domanda…".