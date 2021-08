ufficiale Zekhnini firma per il Molde dopo la rescissione con la Fiorentina

Rafik Zekhnini, attaccante che ha risolto il proprio contratto con la Fiorentina dopo anni passati in prestito, ha ufficializzato oggi il suo approdo al Molde, in Norvegia. "Non vediamo l'ora di vederlo in campo, è una firma entusiasmante per il nostro club" ha dichiarato l'ad del club Ole Erik Stavrum.