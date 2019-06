Zeman su Insigne: "Ma dove va? Non vedeva l'ora di tornare a Napoli"

Zdenek Zeman, allenatore di Lorenzo Insigne ai tempi di Foggia e Pescara, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino parlando del capitano del Napoli: "Futuro via? Ma dove vuole andare? Quando era a Foggia e Pescara, non vedeva l'ora di scapparsene a Napoli... Lorenzo è napoletano, deve sentire la fiducia ma anche essere più continuo. L'affetto del pubblico? Le carezze fanno bene ma non bisogna esagerare. Questa è la squadra di Insigne e qui può prendersi grandi soddisfazioni".