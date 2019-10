Fonte: prosport.ro

Walter Zenga ha parlato della sua esperienza alla Steaua Bucarest in una lunga intervista che ha fatto molto rumore in Romania: "La Steaua è rimasta nel mio cuore ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Sono stato il primo allenatore straniero della storia del club e penso di aver fatto un ottimo lavoro. Ho fatto un grande errore a lasciare la Romania e rimpiango ancora questa decisione. Sono andato via per soldi ma avrei dovuto pensare alla carriera. Purtroppo non si può tornare indietro".