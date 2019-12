© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex portiere interista Walter Zenga, oggi allenatore, parla a Sky Sport da San Siro poco prima di Inter-Barcellona: "La concentrazione è elevatissima, è una partita dove vincere è l'unica cosa che conta, e la preparazione per farlo sicuramente Conte l'ha fatta con attenzione".

Lei si è mai trovato in una situazione del genere ai tempi dell'Inter?

"Sì, mi ci sono trovato, certo, anche da allenatore. Con la Stella Rossa, per esempio, ci recuperarono un 2-0 e fummo eliminati all'ultimo secondo. Quando giocavo io invece non c'erano i gruppi e tutte le partite erano da dentro o fuori".