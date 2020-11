Addio a Papa Bouba Diop: morto a 42 anni l'eroe del Senegal ai Mondiali 2002

Un’ennesima tragica notizia ha colpito il mondo del calcio in questo 2020. Nella giornata di oggi è infatti deceduto all’età di 42 anni Papa Bouba Diop, ex calciatore di Lens e West Ham, ma soprattutto giocatore del Senegal capace di incantare ai Mondiali 2002. L’ex centrocampista, che a gennaio avrebbe compiuto 43 anni, lottava da tempo contro una malattia. Diop fu autore del gol decisivo nel match inaugurale dei Mondiali 2002 contro la Francia e portò la sua squadra ai quali di finale. In quell’anno raccolse anche una nomination per il Pallone d’Oro.