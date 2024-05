Ufficiale Il Philadelphia Union ingaggia Cavan Sullivan. A 18 anni sarà del Manchester City

Il Manchester City pensa al futuro. Come si legge su ESPN il Philadelphia Union ha ingaggiato il 14enne Cavan Sullivan con un accordo per trasferire l'enfant-prodige del calcio americano al Manchester City dopo che avrà compiuto 18 anni.

Negli Stati Uniti lo paragonano addirittura a Lionel Messi, sia per il ruolo che per la stazza fisica. Sullivan è considerato il miglior giovane del mondo tra tutti quelli nati dal 2009 e nei prossimi anni raggiungerà il City per iniziare il suo percorso nel settore giovanile.