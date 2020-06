Ancelotti e il futuro: "Everton ultima squadra? Mi piacerebbe fare un progetto a lungo termine"

vedi letture

Parlando a Sky Sport per commentare il titolo di Premier vinto dal Liverpool, Carlo Ancelotti si è soffermato anche sui progetti per il futuro: "Finché troverò una società che mi darà la possibilità di allenare lo farò. Le condizioni sono due: avere voglia di allenare e trovare chi te lo faccia fare. Le società ci sono, perciò finché saranno rispettate entrambe le condizioni continuerò ad allenare. Se l’Everton sarà la mia ultima squadra in carriera? Non lo so, però sinceramente mi piacerebbe fare un progetto a lungo termine con questo club", ha detto il tecnico dell'Everton.