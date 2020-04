Argentina, il calcio si ferma. Ma nel secondo semestre del 2020 si può tornare in campo

Calcio sospeso in Argentina, anche se resta aperta una porta per la possibile disputa nel secondo semestre del 2020 di un nuovo torneo (che determinerà un posto in Copa Libertadores) e, a sua volta, per il possibile proseguimento della Copa Argentina (con un altro posto in palio per la Libertadores). In caso negativo, c'è comunque un Piano B per completare le qualificazioni alle competizioni internazionali, visto che il ritorno in campo dipenderà ovviamente dal Governo e dalle autorità sanitarie.