Arsenal, anche il Manchester United pensa ad Aubameyang: pronti 50 milioni di sterline

Aumentano le pretendenti per Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante dell'Arsenal non ha ancora deciso se rinnovare o meno il suo contratto con i Gunners e l'Inter resta alla finestra, in attesa di sviluppi anche sul fronte Lautaro Martinez (obiettivo del Barcellona per la prossima stagione). Come riporta dall'Inghilterra MetroUK, anche il Manchester United sarebbe in fila per il bomber gabonese e "si pensa che stia preparando un'offerta da 50 milioni di sterline" per mettere le mani su Auba.