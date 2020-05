Arsenal, Arteta conferma l'interesse per Coutinho. Il brasiliano non rientra nei piani del Barça

Philippe Coutinho obiettivo dell'Arsenal. Lo riporta ABC secondo il quale il tecnico dei Gunners Mikel Arteta avrebbe confermato l'interesse per il brasiliano. Classe 1992, Coutinho è attualmente al Bayern Monaco che ha già ufficialmente rinunciato a far valere il diritto di riscatto dal Barcellona, inizialmente fissato a 120 milioni, poi sceso a 80. I catalani, al tempo stesso, non puntano su di lui e sperano di recuperare parte dei soldi investiti per poi tentare l'assalto a Lautaro Martinez.