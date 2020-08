Arsenal, Ceballos: "Deciderò il mio futuro con il Real Madrid a fine stagione"

vedi letture

Dani Ceballos è in prestito all'Arsenal e a fine stagione tornerà al Real Madrid. Nelle ultime settimane si è parlato della possibilità di rinnovare il prestito con i Gunners per un altro anno ma intervistato da El Pais il centrocampista ha detto: "La situazione è complicata, dato che l'Arsenal ha una finale di Coppa d'Inghilterra da giocare e il Real Madrid è in Champions League. Aspetterò fino a quando tutto sarà finito e mi siederò col Madrid per discutere del futuro. Mi restano ancora tre anni di contratto e loro decideranno cosa pensano che sia meglio per me. Prenderò quindi la mia decisione su dove è più conveniente giocare e dove sarei più felice".