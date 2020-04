Arsenal, piace il giovane Cesar Gelabert del Real Madrid

Occhi in Spagna per l'Arsenal, che è sempre attento anche al mercato dei giovani. Per la prossima stagione interessa Cesar Gelabert Pina, centrocampista classe 2000 di proprietà del Real Madrid. Fino a prima della diffusione del Coronavirus, i Gunners stavano monitorando questo profilo. In estate potrebbe esserci l'assalto.