Torino, l'allarme di Juric: "Situazione grave. Zapata? Difficile, anche Buongiorno da valutare"

"La situazione è grave". Alla vigilia della gara di Verona contro l'Hellas, Ivan Juric analizza così l'infermeria del suo Torino: "Zapata ha un dolore al fianco, la vedo difficile che ci sia. E anche Buongiorno ha un fastidio all'adduttore: l'ecografia non ha dato nulla, dobbiamo valutarlo"

Come giudica il calendario del Toro e delle avversarie in queste ultime tre gare in chiave Europa? "Mi preoccupo solo del fatto che ho pochi giocatori a disposizione. Abbiamo sempre combattuto e abbiamo sempre avuto l'occasione di vincere. Proveremo a fare il massimo in queste ultime tre gare. Già stare vicino a Napoli e Fiorentina dà soddisfazione, non è male. Vediamo oggi cosa faranno loro e poi penseremo di fare il massimo noi"

Senza Zapata, passerete a una sola punta?

"Non abbiamo tante soluzioni. Le gare durano 95 minuti, Sanabria ha avuto l'influenza e bisogna fare valutazioni anche a partita in corso"

Chi può sostituire Vlasic?

"È Ricci, è quello che si trova meglio".

Sazonov come sta?

"Ieri ha fatto il primo allenamento dopo quattro settimane, vedremo se durante la gara può darci una mano".

La svolta tattica con le due punte l'ha digerita o è stata quasi dettata dalla rosa a disposizione?

"Non l'ho subita, ero curioso di fare altre cose. A Milano mi è piaciuto il nostro 4-2-3-1, il primo tempo è stato più ottimo per interpretazione tattica. Sono tutte cose che si possono fare in futuro, se hai grandi attaccanti non è un problemi o se non hai i braccetti giochi a quattro. Mi sento arricchito perché posso usare tutti i moduli senza problemi"

