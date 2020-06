Arthur esce e il Barcellona segna: il gol di Rakitic mette ko l'Athletic. Staccato il Real

vedi letture

Il Barcellona stacca nuovamente il Real Madrid battendo per 1-0 l'Athletic Bilbao grazie al gol di Rakitic arrivato al 71' dopo soli cinque minuti dal suo ingresso in campo al posto di Busquets. Una vittoria sofferta per gli uomini di Setien, con Arthur, obiettivo della Juventus, in campo per soli 56 minuti prima di essere sostituito col giovane Puig. Adesso la classifica vede i catalani in testa con 68 punti a +3 sui Blancos che però domani giocheranno contro il Maiorca.