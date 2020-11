Asian Champions League, torneo stravolto: c'è una finalista ma ancora devono giocarsi 4 gironi

Successo dello Shanghai Shenhua in Asian Champions League sul campo del Perth Glory, in una partita valida per la fase a gironi. 2-1 il finale per la squadra di Kang-Hee Choi, priva di Stephan El Shaarawy, impegnato con l'Italia in Nations League. La pandemia di Covid-19 ha stravolto il calendario della manifestazione, dove l'area occidentale è riuscita a terminare non solo la prima fase, ma anche a giocare le partite ad eliminazione diretta, con gli iraniani del Persepolis qualificati in finale. La parte orientale è ben più indietro, con quattro gironi appena iniziati.