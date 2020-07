Atletico Madrid, concorrenza alle inglesi per il terzino dell'Ajax Tagliafico

Non solo estimatori in Premier League per Nicolas Tagliafico. Il terzino dell’Ajax piace molto in Inghilterra, Chelsea e Manchester City sulle sue tracce, ma secondo quanto riporta l’edizione odierna del Sun starebbe monitorando la situazione anche l’Atletico Madrid. I Colchoneros si sono iscritti alla corsa per il difensore argentino.