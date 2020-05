Atletico Madrid, Diego Costa si gioca tutto: undici partite decisive per il futuro

vedi letture

Undici partite per decidere il futuro. Sembrava che l'avventura di Diego Costa all’Atletico Madrid fosse ai titoli di coda ma adesso l’infortunio di Correa, a cui va aggiunto anche Joao Felix, potrebbe far rivedere i piani al club della capitale spagnola. Secondo quanto riporta AS, l'attaccante, che comunque gode della fiducia di Diego Simeone e reduce da una prima parte non positiva, ha a disposizione gli ultimi match di Liga e di Champions per cercare di risollevare la stagione. E guadagnarsi la riconferma.