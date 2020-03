Atletico Madrid, il ringraziamento per i medici sullo schermo del Metropolitano

Videomessaggio dell'Atletico Madrid per ringraziare tutti quelli che stanno lavorando per arginare la crisi dovuta all'emergenza coronavirus. La società spagnola, come riportato dal quotidiano iberico AS, ha deciso di mandare un video di ringraziamento a tutte le persone coinvolte in prima linea: "A tutti quelli che lavorano senza fatica per poter superare questa crisi", si legge nel video mandato sugli schermi presenti all'esterno del Wanda Metropolitano.