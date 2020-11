Aubameyang risponde a Kroos: "Le mie esultanze sono per i bambini. Questo Kroos ha figli?"

Criticato ieri per le esultanze definite "sciocche", Pierre-Emerick Aubameyang ha risposto a Kroos attraverso il suo profilo Twitter taggandolo e spiegando il valore "sociale" dei suoi festeggiamenti dopo il gol: "Questo Toni Kroos ha dei bambini? Giusto per ricordare che l'ho fatto per mio figlio poche volte e lo farò di nuovo. Vorrei che un giorno lui abbia dei figli e che li renda felici come questi alunni della Junior School".