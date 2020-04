Austria, il vice cancelliere: "Presto i migliori atleti potranno tornare ad allenarsi"

Presto gli atleti austriaci riprenderanno ad allenarsi dopo lo stop forzato a causa della pandemia da Covid-19. Ad annunciarlo è il vice cancelliere Werner Kogler, nella sua funzione di Ministro dello Sport: “I migliori atleti presto potranno tornare ad allenarsi - ha assicurato - e sarà istituito anche un fondo di aiuto per lo sport”. I numeri del Coronavirus in Austria allo stato attuale parlano di 12.051 contagiati, 204 decessi e 2.998 guariti. 1.056 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 244 in terapia intensiva.