AZ, l'esonero di Slot è dovuto a un 'tradimento': trattativa col Feyenoord e zero comunicazioni

L'esonero di Arne Slot dalla panchina dell'AZ Alkmaar ha del clamoroso, visti gli ottimi risultati sportivi fin qui accumulati. Ma c'è una spiegazione alla base della sorprendente decisione del club olandese. Come riportato nei Paesi Bassi da NH Nieuws, l'allenatore era in trattativa con il Feyenoord per succedere a Dirk Advocaat in panchina e non avrebbe avvisato l'AZ di questa negoziazione. Slot era addirittura già al centro tecnico per l'allenamento quando gli è stato comunicato l'esonero.