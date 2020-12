Bale fa 200 gol in carriera. L'ultimo gol in Europa con il Tottenham fu contro l'Inter

Ieri sera nella partita di Europa League fra LASK e Tottenham, Gareth Bale ha toccato le 200 presenze da calciatore professionista considerando i club e la nazionale maggiore. È tornato al gol in Europa col Tottenham dopo 7 anni, quando andò in rete contro l'Inter nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, in una gara vinta dagli Spurs per 3-0. Questo è il guo score complessivo:

105 reti col Real Madrid

57 col Tottenham

33 col Galles

5 col Southampton