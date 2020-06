Bale non lascerà il Real Madrid. L'agente: "E' abbastanza felice, perché tornare in Premier?"

Gareth Bale non lascerà il Real Madrid e non ha intenzione di tornare in Premier League. Nel corso di una intervista rilasciata alla 'BBC' il suo agente Jonathan Barnett s'è espresso con parole piuttosto chiare sul futuro dell'attaccante gallese: "Al Real Madrid è abbastanza felice, perché dovrebbe andare via? Tornare a giocare in Premier League sarebbe una grande cosa, ma non credo che voglia farlo in questo momento perché sta bene a Madrid, ha una vita che gli piace e non capisco perché dovrebbe andare via".