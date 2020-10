Bale verso il nuovo esordio col Tottenham, Mourinho: "È un giocatore diverso dal passato"

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato di Gareth Bale nella conferenza in vista della gara contro il LASK in Europa League considerando che il gallese potrebbe fare il suo nuovo esordio con gli Spurs dopo il suo ritorno in estate: "Nessun giocatore resta lo stesso in un intervallo di tempo come quello che ha diviso Bale dal Tottenham. Sono passati sette anni, non sette mesi. Non è una questione di essere o meno Gareth Bale, è lo stesso discorso per tutti i giocatori del mondo. In 7 anni i giocatori cambiano e non è sempre un discorso di cambiare in meglio o in peggio. Si tratta semplicemente di un cambiamento fisiologico. E' una possibile evoluzione delle qualità o dello stile di gioco. A volte anche nel ruolo. Ovviamente dunque Bale non è lo stesso giocatore del passato, è un giocatore diverso".