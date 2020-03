Barcellona, Ansu Fati scavalcato da Braithwaite nelle gerarchie. Ma col Napoli tocca a lui

Martin Braithwaite ha già scalato posizioni al Barcellona. Secondo il Mundo Deportivo, l'attaccante danese ha superato Ansu Fati nelle gerarchie di Quique Setien per l'attacco e contro la Real Sociedad è partito dal primo minuto. Discorso diverso, però, per il prossimo match di Champions League con il Napoli: per questioni di regolamento Braithwaite non potrà giocare, per questo il giovane della Masia dovrebbe essere titolare contro gli azzurri.