Barcellona, Braithwaite su Twitter: "Credetemi, tornerò migliorato"

Martin Braithwaite è al lavoro in questo periodo in attesa che la stagione possa ripartire. L'attaccante del Barcellona ha così pubblicato sul proprio profilo Twitter: "Sto lavorando a tutti i dettagli che potrebbero essere trascurati durante la stagione. Quindi credimi, tornerò in una versione migliore".

Miss this more and more every day but patience is 🔑

I’m working on all the fine details of the game that might be overlooked during competition so you guys better believe I’m back a better version 🔥🔵🔴 pic.twitter.com/iMN0kiFZb4

— Martin Braithwaite (@MartinBraith) April 7, 2020