Barcellona, il club ha deciso: avanti con Quique Setien anche la prossima stagione

vedi letture

Secondo quanto riportato da Sport il Barcellona ha già deciso per la conferma di Quique Setién sulla panchina dei catalani. Molte le attenuanti per il tecnico che ha preso il posto di Ernesto Valverde a gennaio: i tanti infortuni, le crisi istituzionali e il coronavirus. Lo spostamento di Euro 2020 di un anno dovrebbe togliere dalla corsa Ronald Koeman fra i papabili alla panchina blaugrana. Per questo anche per la stagione 2020/21 verrà confermata la fiducia all'attuale allenatore che in 12 partite ha fin qui raccolto 8 vittorie, un pareggio e tre sconfitte, una di esse il Clasico contro il Real Madrid.